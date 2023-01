Samsung Deelt Eerste Teasers Voor Galaxy S23-serie

Samsung heeft de eerste videoteasers gedeeld voor de aankomende Galaxy S23-serie. Samsung richt zich in de teasers op de camera’s van de smartphones. De officiële introductie van de Galaxy S23-serie zal op 1 februari plaatsvinden.

Na maanden van geruchten heeft Samsung nu zelf de eerste informatie van de Galaxy S23 naar buiten gebracht. Samsung lijkt zich voornamelijk te richten op de 200MP camera en de verbeterde nachtfotografie.

Echte details geeft Samsung niet weg, maar Samsung legt wel de nadruk op de hoge hoeveelheid megapixels. De geruchten spreken al langer over de aanwezigheid van een 200MP hoofdlens op de Galaxy S23 Ultra. In een tweede teaser focust Samsung zich op de verbeterde nachtfotografie. In de teaser gebruikt Samsung de tekst “Gemaakt voor het maanlicht. Weinig licht. Er komen prachtige nachtfoto’s aan. Binnenkort.“

We hoeven niet lang meer te wachten om alles te weten te komen over Samsung’s nieuwe vlaggenschip-smartphone. Samsung zal de Galaxy S23-serie namelijk op 1 februari tijdens een Galaxy Unpacked-evenement officieel presenteren.

via [AW]