Samsung Galaxy S24- en S23-serie Ontvangen September-update

De updates blijven uitrollen. Deze keer staat de beveiligingsupdate van september klaar voor de Samsung-smartphones in de Galaxy S24– en Galaxy S23-series. De update dicht weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Gebruikers van de Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S24, S24+ en S24 Ultra kunnen nu allemaal de beveiligingsupdate van september downloaden. De septemberpatch bestaat uit enkele tientallen fixes die helpen je te beschermen tegen kwaadwillenden en malafide applicaties. Na de installatie van de update is de beveiliging op de smartphones weer helemaal up-to-date.

Naast beveiligingsverbeteringen kan de update ook stabiliteitsverbeteringen, prestatieverbeteringen en bugfixes bevatten. Daarom raden we aan om even handmatig op updates te controleren via de instellingen op de smartphone als je nog geen melding hebt ontvangen.

