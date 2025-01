Nothing Teaset Kleinere Smartphone?

Nothing heeft inmiddels verschillende smartphones op de markt gebracht, waaronder een grotere smartphone met de naam Nothing Phone (2a) Plus. Nothing heeft nu echter een video gedeeld waarin CEO Carl Pei aangeeft juist interesse te hebben in een kleinere smartphone.

In de deze video zegt Carl Pei “I really want a small phone“. Of in het Nederlands “Ik wil heel graag een kleine telefoon“. Hij is natuurlijk niet de enige persoon die een kleine smartphone kan waarderen, want al jaren vragen mensen met kleinere handen om een compactere smartphone. Helaas is de keuze in deze categorie vrij klein.

Door de opmerking van Carl Pei vermoeden we echter dat Nothing nu werkt aan een compactere smartphone. Volgens eerdere berichten wil de fabrikant dit jaar maar liefst drie smartphones introduceren, waaronder de Nothing Phone (3). Details over de andere twee smartphones hebben we niet, maar het is best mogelijk dat één van deze twee smartphones een kleinere variant is.

Het is nog onduidelijk wanneer Nothing de Phone (3) officieel zal introduceren, maar we verwachten dat de introductie in de eerste helft van 2025 zal plaatsvinden. Carl Pei heeft eerder al aangegeven dat de Nothing Phone (3) een nieuwe AI-ervaring moet aanbieden, maar verder weten we helaas nog niks over de smartphone.

via [AW]