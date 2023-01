“Opvolger Surface Duo-smartphone Krijgt Vouwbaar Scherm”

De Surface Duo van Microsoft is een vouwbare smartphone die beschikt over twee losse schermen met daartussen een scharnier. Volgens de laatste geruchten werkt Microsoft nu aan een opvolger die in plaats van twee losse schermen is uitgerust met één groot vouwbaar scherm.

De website Windows Central claimt dat Microsoft bij de volgende Surface-smartphone overstapt op een vouwbaar scherm. Microsoft had al een Surface Duo 3-ontwerp met twee losse schermen klaar, maar de fabrikant zou dit ontwerp nu hebben geschrapt. De geannuleerde Surface Duo 3 zou eind dit jaar aangekondigd worden, maar met het herontwerpen van de smartphone is de kans groot dat we nu een stuk langer moeten wachten. Het besluit om de smartphone een ander ontwerp te geven zou het gevolg zijn van de gemengde reacties op de Surface Duo 2.

Een nieuwe releaseplanning en specificaties van de opvouwbare smartphone zijn nog niet uitgelekt. Wel zeggen bronnen dat het scherm van de Surface Duo 180 graden gevouwen kan worden. Ook is het niet duidelijk of de nieuwe Surface smartphone de Duo-naamgeving behoudt, aangezien de smartphone niet langer beschikt over twee losse schermen.

via [tweakers]