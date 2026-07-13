Motorola Teaset Smartphone Met Ingebouwde Magneet Voor Draadloos Laden

Motorola zal deze week zijn eerste smartphone met ingebouwde magneet lanceren. Dit blijkt uit een teaser van de fabrikant. De magneet kun je gebruiken om de smartphone draadloos mee op te laden.

De Motorola Edge 70 Max krijgt ondersteuning voor draadloos laden. Dit kunnen we opmaken uit een teaserpagina van de Indiase retailer Flipkart. De smartphone beschikt over een 7100mAh accu die je met een maximale snelheid van 25W draadloos kunt opladen. Draadloze laders en powerbanks kun je aansluiten op een ronde magnetische ring. Verder krijgt de Edge 70 Max een 144Hz OLED-scherm, een Snapdragon 8 Gen 5-processor en 12GB Lpddr5 werkgeheugen.

Het is voor het eerst dat Motorola een Max-model uit brengt in de Edge-serie en het is nog onduidelijk of de smartphone ook naar Nederland of België komt. Motorola brengt zijn Edge-smartphones doorgaans echter wel bij ons op de markt. De officiële introductie zal woensdag al plaatsvinden en na de introductie zullen wij alle details met jullie delen.

via [tweakers]