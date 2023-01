Foto’s Tonen Onaangekondigde OnePlus Nord CE 3

De bron MySmartPrice heeft foto’s gedeeld waarop de voor- en achterkant van de OnePlus Nord CE 3 te zien zou zijn. Op de foto’s zien we de smartphone in de kleur groen en de beelden komen overeen met eerder gelekte renders.

Naast de vlaggenschip-smartphones van OnePlus brengt de Chinese fabrikant ook voordeligere smartphones op de markt in de CE-serie. De OnePlus CE 3 is nu te zien op de onderstaande foto’s. De foto’s tonen aan de achterkant twee ronde camera-modules met daarin drie lenzen. Volgens de geruchten gaat het om een 108MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. Een groothoeklens ontbreekt dus.

In het scherm zien we een ronde uitsparing voor de 16MP selfie-camera. Het zou gaan om een 6,7-inch scherm met een fhd+-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we volgens de geruchten een Snapdragon 695-processor met 8GB of 12GB werkgeheugen en maximaal 256GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en kan met maximaal 67W snelladen. De foto’s tonen aan de onderkant een USB-C-poort, een 3,5mm koptelefoonaansluiting en een speakergrill.

via [tweakers]