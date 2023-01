“Beelden En Specificaties Van Huawei P60 en P60 Pro Gelekt”

Huawei werkt aan een nieuwe high-end P60-serie. Deze serie bestaat volgens de geruchten uit maar liefst vier modellen, namelijk de Huawei P60 en de P60 Pro, de nog uitgebreidere P60 Ultra en de voordeligere P60E. De eerste specificaties en beelden zijn inmiddels uitgelekt.

Als we de geruchten mogen geloven krijgen de Huawei P60 en P60 Pro een driedubbele rear-camera. Deze camera-setup bestaat uit een 50MP Sony IMX789 hoofdlens, een 50MP Sony IMX858 groothoeklens en een 16MP Sony IMX789 zoomlens. Huawei zou de IMX789 en de IMX858 samen gebruiken als systeem met variabel diafragma, waarbij er zes diafragmabladen over elkaar heen kunnen schuiven om de grootte van de lensopening te kunnen regelen. Hierdoor is het mogelijk om de hoeveelheid licht dat op de lens valt aan te passen.

Er zijn ook details over de andere specificaties van de smartphone uitgelekt. Zo zou het OLED-scherm 6,6-inch groot zijn en een 120Hz verversingssnelheid hebben. Het scherm heeft een resolutie van 1.440×3.200 pixels. Intern vinden we een Snapdragon 8+ Gen 1-processor en een 5500mAh accu met ondersteuning voor 50W draadloos laden. We hebben nog geen introductiedatum.

via [hardware.info]