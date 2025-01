Samsung Galaxy S25 Gelekt In Nieuwe Blauwe Kleur

De officiële introductie van de Samsung Galaxy S25-serie zal later deze maand plaatsvinden en inmiddels duiken vrijwel wekelijks nieuwe geruchten op over de vlaggenschip-smartphone. Zo krijgen we de Galaxy S25 nu te zien in een nieuwe blauwe kleur die vrij subtiel is.

De Galaxy S25, S25+ en S25 Ultra verschijnen in verschillende kleuren op de markt. Volgens de geruchten brengt Samsung de Galaxy S25 Plus onder andere uit in de kleur Icy Blue, terwijl de Galaxy S25 Ultra in de kleur Titanium Blue op de markt verschijnt. De twee kleuren blauw lijken veel op elkaar, maar zoals we op de onderstaande beelden van Spigen Crystal Flex Cases zien is de Galaxy S25 Ultra iets lichter.

De beelden van de hoesjesmaker bevestigen opnieuw dat de behuizing van de Samsung Galaxy S25 Ultra rondere hoeken krijgt. Ook zien we dat de hoesjes van Spigen een MagSafe-achtige ring hebben. Het lijkt er op dat deze ring ondersteuning toevoegt voor de draadloze laadstandaard Qi2.

Samsung zal de Galaxy S25-serie op 22 januari officieel introduceren. Na de introductie kunnen wij alle details over de vlaggenschip-smartphones met jullie delen, inclusief de kleuren waaruit consumenten kunnen kiezen.

