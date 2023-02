Introductie Honor Magic 5-serie En Magic Vs Op 27 Februari

Honor heeft bekendgemaakt dat het bedrijf op 27 februari tijdens de Mobile World Congress de Honor Magic 5-serie en de vouwbare Honor Magic Vs zal introduceren. De Honor Magic 5-serie bestaat naar verwachting uit drie high-end smartphones en een mid-range smartphone.

Eind deze maand start in Barcelona de Mobile World Congress, waar een hoop fabrikanten hun nieuwste apparaten zullen presenteren. Honor is ook aanwezig en de fabrikant heeft alvast en teaser gedeeld waaruit we kunnen opmaken dat op 27 februari de introductie van de Honor Magic 5-serie zal plaatsvinden. Deze serie bestaat waarschijnlijk uit een reguliere Magic 5, een Pro-model en een Ultimate-model, die allemaal beschikken over een Snapdragon 8 Gen 2-processor. Er komt volgens de berichten ook een Lite-model met een Snapdragon 695-processor.

Daarnaast voegt Honor nog een extra toestel toe aan de Magic-serie. Details over de Honor Magic Vs ontbreken nog, maar het zou gaan om een vouwbare smartphone. Ook is het nog onduidelijk of Honor plannen heeft om de smartphones in Nederland en België op de markt te brengen.

