Nieuwe Renders En Specificaties Van Google Pixel 6 Pro Opgedoken

Er zijn nieuwe renders gelekt waarop de aankomende Google Pixel 6 Pro te zien is, aldus verschillende betrouwbare bronnen. De beelden geven meer duidelijkheid over het uiterlijk van de Pixel 6 Pro en ook zijn we meer te weten gekomen over de specificaties van de smartphone.

Youtuber Jon Prosser deelde onlangs de eerste beelden van de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro en inmiddels zijn deze beelden bevestigd door de bekende tech-lekkers Max Weinbach en OnLeaks. Nu heeft Jon Prosser nog meer beelden en specificaties van de Google Pixel 6 Pro gedeeld.

Op de nieuwe beelden zien we de Google Pixel 6 Pro van de voor- en achterkant. Achterop zien we een horizontale camera-module met drie lenzen en een flitser. Volgens de geruchten gaat het om een hoofdlens, een periscooplens en een nog onbekende derde lens. Mogelijk is de derde lens een groothoeklens. Boven de camera-module zien we een opvallende rood/oranje kleur.

Voorop beschikt de Pixel 6 Pro volgens de geruchten over een 6,67-inch AMOLED-scherm met lichtgebogen schermranden en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. De smartphone meet 16,.9 mm x 75,8 mm x 8,9 mm en heeft ondersteuning voor draadloos opladen. Ook is de Pixel 6 Pro uitgerust met dual-speakers.

Overige specificaties zijn nog niet uitgelekt en Google heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de fabrikant de Pixel 6-serie officieel zal introduceren.

via [AW]