“OnePlus Werkt Aan Vouwbare Smartphones”

Steeds meer fabrikanten gaan zich in de toekomst richten op opvouwbare apparaten. Zo schreven wij eerder al dat Apple mogelijk werkt aan een opvouwbare tablet en nu zijn er ook aanwijzingen gevonden voor de komst van opvouwbare OnePlus-apparaten.

Naast Samsung, Xiaomi, Oppo, Motorola en Huawei kunnen we straks waarschijnlijk ook OnePlus aan dit rijtje toevoegen. OnePlus heeft namelijk twee namen vastgelegd die waarschijnlijk zullen worden gebruikt voor vouwbare smartphones die moeten concurreren met de smartphones van Samsung en Motorola. Het gaat om de ‘OnePlus V Fold‘ en de ‘OnePlus V Flip‘.

De namen lijken erg veel op die van de Samsung Galaxy Z Fold en de Galaxy Z Flip. We gaan er dan ook van uit dat de twee nieuwe smartphones van OnePlus gaan concurreren met deze twee smartphones van Samsung. Details over de opvouwbare OnePlus-smartphones hebben we echter nog niet. Ook weten we nog niet wanneer OnePlus de OnePlus V Fold en V Flip wil introduceren.

