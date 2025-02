“Introductie Google Pixel 9a Eind Maart”

Volgens de laatste geruchten hoeven we niet lang meer te wachten op de introductie van de Google Pixel 9a. Google zou de smartphone namelijk al eind maart willen introduceren.

Google bracht de Pixel 8a begin mei van 2024 op de markt, maar de opvolger van de smartphone verschijnt dit jaar waarschijnlijk al eerder op de markt. De bron Android Headlines schrijft namelijk dat de Pixel 9a al vanaf 16 maart te bestellen is en dat Google de smartphone op 26 maart zal verzenden. Vanaf deze datum ligt de Google Pixel 9a ook in de winkels.

Heel gek is het overigens niet dat Google de Pixel 9a eerder op de markt brengt dan de Pixel 8a. Google introduceerde de reguliere Pixel 9 (Pro) namelijk ook twee maanden eerder dan de Pixel 8 (Pro).

Volgens de geruchten krijgt de Google Pixel 9a een 6,3-inch OLED-scherm. Dit is iets groter dan het 6,1-inch scherm van de Pixel 8a. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 120Hz en een piekhelderheid van 2700 nits. Intern verwachten we de Tensor G4-chip met 128GB of 256GB opslagruimte, een 5100 mAh accu met ondersteuning voor 23W opladen, een 48MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens.

