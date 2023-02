“Eerste Specificaties Van Nothing Phone (2) Uitgelekt”

Nothing werkt aan een opvolger van de Phone (1) en de eerste specificaties van de smartphone zijn inmiddels uitgelekt. De Nothing Phone (2) zal een premium smartphone worden met standaard 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

Dit schrijft MySmartPrice op basis van een anonieme bron. CEO Carl Pei gaf eerder al aan dat de Nothing Phone (2) een meer premium smartphone moet worden en dat het bedrijf meer aandacht zal besteden aan de software van de smartphone. Volgens de bron is de Phone (2) verder uitgerust met een nieuwe processor uit de Snapdragon 8-serie, opnieuw een 120Hz AMOLED-scherm en een 5000 mAh accu. De huidige Nothing Phone (1) heeft een 4500 mAh accu.

De officiële introductie van de Nothing Phone (2) zal pas in de tweede helft van 2023 plaatsvinden en we raden daarom aan om de geruchten voorlopig nog even met een korrel zout te nemen.

via [hardware.info]