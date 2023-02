Het is inmiddels wel duidelijk dat Netflix maatregelen neemt tegen het delen van een Netflix-account met mensen die niet op hetzelfde adres wonen. Doen mensen dit wel dan zal Netflix hiervoor extra kosten in rekening brengen. Hoeveel precies was tot nu toe onduidelijk, maar we hebben nu meer informatie gekregen.

Netflix heeft zijn strengere regels rond het delen van een account deze week in vier landen ingevoerd. Het gaat om Spanje, Portugal, Canada en Nieuw-Zeeland. In Spanje moeten klanten voortaan 6 euro per maand extra betalen als ze hun account willen delen met vrienden of familie buiten hun huishouden. Bij een standaard-abonnement kunnen klanten één ‘extra lid-account’ aanmaken en bij een Premium-account twee. Bij een basis-abonnement is deze optie niet beschikbaar. Opvallend is dat gebruikers in Portugal slechts 4 euro extra hoeven te betalen. Een reden voor dit prijsverschil heeft Netflix niet gegeven.

Extra leden kunnen maar op één apparaat tegelijk Netflix gebruiken. Ook moet het extra lid zich bevinden in hetzelfde land als de hoofdeigenaar van het Netflix-account. Als laatste is het niet mogelijk om een extra lid toe te voegen als de eigenaar van het Netflix-abonnement betaald via providers of derde partijen. Netflix zal de strengere regels de komende maand uitrollen in meer landen. Het is nog onduidelijk wanneer Nederland aan de beurt is.