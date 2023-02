Youfone Geeft Klanten Voortaan Toegang Tot 5G-netwerk

De telecomprovider Youfone geeft nieuwe en bestaande klanten vanaf nu toegang tot het 5G-netwerk van KPN. Voorheen konden mensen met een Youfone-abonnement alleen gebruikmaken van het 4G-netwerk.

Heb je een abonnement bij T-Mobile, Vodafone of KPN dan kun je al langer genieten van de 5G-snelheden, maar mensen met een Youfone-abonnement moesten tot nu toe genoegen nemen met de 4G-snelheden. De kleinere provider heeft nu echter een deal gesloten met KPN, waardoor klanten van Youfone gebruik kunnen maken van het KPN-netwerk. KPN’s 5G-netwerk is in heel Nederland actief.

Youfone heeft geen grote introductie gehouden, maar de informatie over de toegang tot het 5G-netwerk is wel gedeeld op de website van Youfone. Op de website staat dat nieuwe klanten toegang krijgen tot 5G, maar ook dat bestaande klanten kosteloos worden overgezet naar 5G. Met 5G kunnen klanten genieten van een maximale downloadsnelheid van 256 Mbit/s en een maximale uploadsnelheid van 150 Mbit/s. Dit werkt uiteraard alleen als jouw smartphone ondersteuning heeft voor het 5G-netwerk. Heeft jouw smartphone geen 5G-ondersteuning, dan blijf je gebruikmaken van het 4G-netwerk.

via [droidapp]