Nokia G60, X30 En T20 Ontvangen Update Met Beveiligingspatch En Camera-verbeteringen

Nokia rolt momenteel drie nieuwe updates uit. Het gaat om updates voor de Nokia G60, de Nokia X30 en de Nokia T20 tablet. De update installeert de beveiligingspatch van januari en brengt een nieuwe camera modus met zich mee.

Heb je een van de eerder genoemde apparaten, dan staat er nu een nieuwe update klaar om te downloaden. Deze update werkt de beveiligingspatch bij naar die van januari 2023. Hierdoor worden weer enkele tientallen kwetsbaarheden in Android gedicht. De Nokia X30 en Nokia G60 ontvangen daarnaast nog een aantal extra’s. Zo heeft de camera-app de Flash Shot modus gekregen. In deze modus kun je snel vijf foto’s achter elkaar maken in een lagere resolutie. Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd aan de systeemstabiliteit en de interface.

Zodra de update voor jouw toestel klaarstaat ontvang je een notificatie. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone of tablet. Het kan een aantal dagen duren voordat de update bij iedereen is aangekomen.

via [droidapp]