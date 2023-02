“Xiaomi 13 Lite Is Internationale Versie Van Xiaomi Civi 2 Met Dubbele 32MP Selfie-camera”

Volgens de laatste geruchten is Xiaomi van plan om de Xiaomi Civi 2-smartphone internationaal op de markt te brengen onder de naam Xiaomi 13 Lite. De Xiaomi 13 Lite zou al te zien zijn in een korte video die door Twitteraar @Sudhanshu1414 is gedeeld.

De Xiaomi Civi 2 verscheen vorig jaar in september in China op de markt. De smartphone richt zich vooral op het maken van selfies, want de Civi 2 is uitgerust met een dubbele 32MP selfie-camera met flitser. De tweede lens in de uitsparing van het scherm is een ultragroothoeklens. Aan de achterkant vinden we een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 20MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens. Intern is de Xiaomi Civi 2 uitgerust met een Snapdragon 7 Gen 1-processor, maximaal 12GB werkgeheugen, maximaal 256GB opslagruimte en een 6,55-inch AMOLED-scherm.

Xiaomi zal de Xiaomi 13-serie later deze maand tijdens de MWC in Barcelona introduceren. De 256GB-uitvoering krijgt mogelijk een adviesprijs mee van 549 euro.

via [hardware.info]