Nokia X30 Nu Ook In Nederland Verkrijgbaar

HMD Global heeft in september de Nokia X30 gepresenteerd. De Nokia X30 is een mid-range smartphone waarbij extra aandacht is besteed aan het milieu, door de smartphone uit te rusten met een gerecyclede behuizing. De Nokia X30 is vanaf nu ook in Nederland te koop.

De Nokia X30 beschikt over een 6,43-inch OLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een ronde uitsparing voor de selfie-camera, een Snapdragon 695-processor, 5G-ondersteuning, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 4200 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen. Voorop vinden we een 16MP selfie-camera en achterop een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens. De behuizing bestaat uit 100 procent gerecycled aluminium en 65 procent gerecycled plastic.

Gebruikers van de Nokia X30 ontvangen drie jaar lang Android-updates en beveiliging-updates. De smartphone is in Nederland verkrijgbaar voor zo’n 500 euro. Belangrijk om te weten, HMD Global levert de Nokia X30 zonder oplader in de doos.

