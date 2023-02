Deze Poco-smartphones Ontvangen Android 13-update

Xiaomi’s zusterbedrijf Poco heeft bekendgemaakt welke smartphones van het merk een update naar MIUI 14 krijgen. MIUI 14 is gebaseerd op Android 13 en brengt een hoop nieuwe functies met zich mee.

De nieuwste versie van Android rolt als eerste uit naar de vlaggenschip-smartphones van Poco. Dit zijn de onderstaande toestellen:

– Poco F3

– Poco F3 GT

– Poco F4

– Poco F4 GT

– Poco X3 Pro

– Poco X3GT

– Poco X4GT

De onderstaande smartphones ontvangen vervolgens ook een MIUI 14-update, maar mogelijk is de update voor de Poco M3, X3, F2 en M2 nog gebaseerd op Android 12. Het einde van de software-ondersteuning voor deze toestellen is namelijk in zicht.

– Poco X4 Pro 5G

– Poco M5

– Poco M5s

– Poco M4 Pro 5G

– Poco M4 Pro 4G

– Poco M4 5G

– Poco M3 Pro 5G

– Poco M3

– Poco X3 / NFC

– Poco F2 Pro

– Poco M2 / Pro

via [hardware.info]