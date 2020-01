Samsung Galaxy S8 (Plus) Ontvangt Beveiligingsupdate Van Januari 2020

Samsung heeft weer een nieuwe update klaarstaan voor de Galaxy S8 en de Galaxy S8 Plus. Het gaat om de beveiligingsupdate van januari 2020. De patch van januari pakt weer een aantal kwetsbaarheden in Android aan.

Samsung heeft firmwareversie G95xFXXS6DTA1 uitgerold naar de Galaxy S8 (Plus). De update is 428MB groot en installeert de beveiligingspatch van januari 2020, de nieuwste beveiligingspatch. De patch bestaat uit 35 verbeteringen voor het Android besturingssysteem. Samsung heeft zelf ook nog eens 17 fixes toegevoegd voor Samsung’s One UI interface. De update brengt geen nieuwe functies met zich mee.

De update komt momenteel binnen op unbranded Galaxy S8 (Plus) modellen in Nederland en België. Mensen die hun smartphone hebben aangeschaft bij Vodafone of T-Mobile moeten nog wat langer wachten. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [galaxyclub]