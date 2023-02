Motorola Edge 20 en Edge 20 Lite Ontvangen Nieuwste Beveiligingspatch

Motorola rolt momenteel een nieuwe update uit naar de Motorola Edge 20 en de Edge 20 Lite. De update installeert de beveiligingspatch van februari 2023, die weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem dicht.

Ben je in het bezit van de Edge 20 of Edge 20 Lite, dan raden we aan om even te controleren of er een nieuwe update klaarstaat voor jouw toestel. De nieuwste update werkt de beveiligingspatch namelijk bij naar die van februari 2023, waardoor de smartphone op het gebied van veiligheid weer helemaal up-to-date is.

De update is nog geen 30MB groot en brengt naast de beveiligingspatch dan ook geen andere wijzigingen met zich mee. De smartphone draait na de update nog steeds op Android 12. Het is onduidelijk wanneer Motorola de Android 13-update zal uitrollen.

Je ontvangt een notificatie zodra je de nieuwe beveiligingsupdate kunt downloaden. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]