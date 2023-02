Samsung Galaxy Z Flip 3 En Z Fold 3 Ontvangen One UI 5.1-update

Samsung rolt een nieuwe update uit naar de vouwbare smartphones uit 2021. De update installeert de One UI 5.1-schil op de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3. De grote update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee.

Verschillende smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung hebben eerder al een One UI 5.1-update ontvangen en nu rolt de update ook uit naar de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3. De update is zo’n 1.4GB groot, dus we raden aan om de update via WiFi te downloaden. Na de installatie van One UI 5.1 kun je onder andere de Expert RAW-app downloaden in de Galaxy Store. Deze app geeft je meer vrijheden op het gebied van foto’s. Ook kun je in de galerij-app voortaan familiealbums maken en delen met gezinsleden. Deze familieleden kunnen zelf ook foto’s toevoegen aan deze albums.

Verder is er een nieuwe batterijwidget toegevoegd die ook de accuduur van verbonden Bluetooth-apparaten toont, zijn er meer mogelijkheden in Standen en Routines toegevoegd en kun je voortaan samenwerken in Samsung Notes. De One UI 5.1-update rolt in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update bij alle gebruikers is aangekomen.

via [droidapp]