Twitter Blue-abonnement Nu Ook Beschikbaar In Nederland En België

Twitter heeft zijn Blue-abonnement beschikbaar gemaakt in meer dan 20 nieuwe landen, waaronder Nederland en België. Het abonnement kost zeven euro per maand en geeft je naast een blauw verificatievinkje ook enkele nieuwe features.

Op deze hulppagina is te lezen dat Twitter Blue is uitgerold naar meer dan 20 Europese landen. Hierdoor is het abonnement inmiddels in 35 landen beschikbaar. Vanaf 7 euro per maand krijg je een blauw vinkje naast je gebruikersnaam, kun je langere video’s uploaden en is het mogelijk om tweets na het plaatsen aan te passen. Ook kun je gebruikmaken van tweestapsverificatie-sms’jes.

Twitter zal in de toekomst meer features toevoegen aan het Blue-abonnement. Zo krijgen betalende gebruikers minder advertenties te zien en zullen tweets van mensen met een Blue-abonnement de prioriteit krijgen. Daarnaast werkt het bedrijf aan een manier om zijn advertentieomzet te delen met Twitter Blue-gebruikers.

Naast Nederland en België is Twitter Blue ook uitgerold naar Luxemburg, Polen, Ierland, Zweden, Roemenië, Tsjechië, Finland, Denemarken, Griekenland, Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije, Litouwen, Slovakije, Letland, Estland, Kroatië, Malta en Cyprus.

via [tweakers]