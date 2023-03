“Eerste Foto’s Van Xiaomi Smart Band 8 Gelekt”

Xiaomi werkt aan een opvolger van de zeer populaire Xiaomi Smart Band 7 fitnesstracker en de eerste foto’s van de Smart Band 8 zijn inmiddels opgedoken. De fitnesstracker krijgt volgens de geruchten een nieuw design met afneembare bandjes.

Xiaomi brengt naast smartphones ook zeer populaire fitnesstrackers op de markt voor in de Xiaomi Smart Band-serie. Inmiddels zijn we alweer toe aan de achtste versie van de fitnesstracker en als we de nieuwste geruchten mogen geloven krijgt de Smart Band 8 een herontwerp. Zo zien we op foto’s, die zijn gedeeld door de website GoAndroid, dat de bandjes van de fitnesstracker nu verwisselbaar zijn. Hierdoor kun je de bandjes eenvoudig verwisselen met bandjes in andere kleuren en andere materialen. Bij de vorige versies kun je de polsband ook al verwisselen, maar daar zit de fitnesstracker in een bandje dat uit één geheel bestaat.

Ook krijgt de Xiaomi Smart Band 8 volgens de bron vernieuwde sensoren en ondersteuning voor bluetooth 5.1. Dat laatste is best opvallend, want de Smart Band 7 heeft ondersteuning voor Bluetooth 5.2. Verdere details van de Xiaomi Smart Band 8 ontbreken nog.

Mocht je niet willen wachten, dan kun je nu de Smart Band 7 hier kopen voor minder dan vijftig euro. Deze versie van de fitnesstracker kreeg ook al een herontwerp met een veel groter 1,62 inch AMOLED-scherm, vernieuwde software en verbeterde gezondheidsfuncties.

via [androidplanet]