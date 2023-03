Wekker Op Google Pixel Watch Gaat Te Laat Af

Gebruikers van de Google Pixel Watch klagen over een probleem met de wekker op de smartwatch. Deze gaat bij veel gebruikers namelijk te laat af, met vervelende situaties als gevolg. Het probleem zit in de voorgeïnstalleerde klok-app van Google.

De Pixel Watch is de eerste smartwatch van Google, die sinds begin dit jaar ook in Nederland verkrijgbaar is. De smartwatch bevat tal van applicaties, waaronder een voorgeïnstalleerde klok-app. In tegenstelling tot de klok-app op de Pixel-smartphones werkt de klok-app op de Pixel Watch niet naar behoren. Zo blijkt uit berichten op Reddit dat de wekker soms wel 10 minuten te laat afgaat. Voor mensen met een strak schema kan dit erg vervelend zijn.

Het probleem is niet bij alle gebruikers hetzelfde. Zo claimen sommige mensen dat de wekker vooral in de morgen te laat afgaat, maar in sommige gevallen ook in de avond. Een klein aantal gebruikers melden echter dat de wekker niet te laat, maar juist te vroeg afgaat.

Google heeft nog niet gereageerd op de berichten, waardoor het is niet helemaal duidelijk is wat het probleem veroorzaakt. Sommige gebruikers denken echter dat het probleem niet zozeer te maken heeft met de klok-app, maar met de slaapmodus van de Pixel Watch. De ‘Bedtime’-modus zou het probleem veroorzaken.

