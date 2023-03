“Onaangekondigde Google Pixel 7a Gespot Op Foto’s”

Op Twitter zijn verschillende foto’s opgedoken van de vermoedelijke Google Pixel 7a. De smartphone in de foto’s komt overeen met eerder gelekte renders. De officiële introductie zal waarschijnlijk op 10 mei plaatsvinden.

De foto’s zijn gedeeld door Twitteraar Debayan Roy. Deze bron heeft ook enkele specificaties van de Google Pixel 7a gedeeld. Zo zou de Google Pixel 7a beschikken over een 6,1-inch OLED-scherm met een fhd+-resolutie en een Tensor G2-processor. Deze krachtige processor vinden we ook in de andere Pixel 7-smartphones. Achterop beschikt de Pixel 7a over een dubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens en een 12MP ultragroothoeklens. Als laatste weet de bron te melden dat de smartphone draait op Android 13 en ondersteuning heeft voor 5W draadloos laden.

Google heeft nog geen introductiedatum bekendgemaakt, maar aangezien Google de Pixel 6a introduceerde tijdens het Google I/O-evenement in mei 2022, gaan we ervan uit dat de Pixel 7a dit jaar ook tijdens het Google I/O-evenement geïntroduceerd zal worden. Dit evenement start op 10 mei.

via [hardware.info]