High-end Oppo Find X6 Pro Officieel Aangekondigd

Oppo heeft zojuist zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone aangekondigd in thuisland China. De Oppo Find X6 Pro heeft onder andere een krachtige camera met een 1-inch lens, een zeer helder scherm en een Snapdragon 8 Gen 2-processor.

Oppo’s nieuwste vlaggenschip-smartphone beschikt over een groot 6,82-inch OLED-scherm met een QHD-resolutie, een variabele verversingssnelheid tot 120Hz en een piekhelderheid van 2500 nits. Dit is opmerkelijk helder. Zo heeft de Samsung Galaxy S23 Ultra, dat ook al een zeer helder scherm heeft, een piekhelderheid van 1750 nits. Een helder scherm zorgt er voor dat het scherm ook buiten in fel zonlicht goed leesbaar is.

Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 100W bekabeld laden en 50W draadloos laden. Voorop vinden we een 32MP selfie-camera en achterop een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens. De hoofdlens heeft een grote 1 inch-sensor die extra veel licht kan opvangen. De groothoeklens heeft een kijkhoek van 110 graden en is ook te gebruiken als macrolens. Als laatste is de zoomlens in staat om 3x optisch in te zoomen zonder kwaliteitsverlies. Ook is er een zogeheten ‘hybride zoom’ die tot 6x gaat en kun je digitaal tot 120x inzoomen. De Find X6 Pro heeft een waterdichte behuizing (IP68-rating) en draait op Android 13 met de ColorOS 13.1-schil.

Momenteel is de Oppo Find X6 Pro alleen voor de Chinese markt aangekondigd en het is nog onduidelijk of er een Europese lancering zal plaatsvinden. Oppo Nederland geeft aan dat er momenteel geen plannen zijn om de Find X6-smartphones in Europa uit te brengen. Op dit moment kunnen wij de smartphones dus alleen kopen door naar China te vliegen of te wachten op de grijze import. Verwacht in ieder geval de hoofdprijs te betalen, want de Find X5 Pro kreeg een adviesprijs mee van maar liefst 1299 euro.

via [androidplanet]