OPPO Find X5 Pro Is Serieuze High-end Smartphone Concurrent

We kennen allemaal de smartphones van merken als Samsung en Apple, maar de afgelopen jaren zijn een aantal andere smartphonemerken flink in populariteit gestegen. Een van deze merken is OPPO, die vorig jaar in Europa de vierde plek innam als grootste smartphonefabrikant. Onlangs heeft OPPO de high-end Find X5-serie uitgebracht, die de concurrentie aangaat met de vlaggenschip-smartphones van Samsung, Xiaomi en de wat kleinere merken als OnePlus, Realme en Sony. Met de Find X5-serie laat OPPO zien dat we tegenwoordig een veel ruimere keuze hebben uit high-end smartphones als voorheen. We hoeven dus niet meer per se naar de Samsung- of Apple-winkel te gaan om een vlaggenschip smartphone in huis te halen.

Waarom kiezen voor de OPPO Find X5 (Pro)?

De OPPO X5 beschikt over een aantal features die de smarphone een echte vlaggenschip maakt. Zo valt de achterkant met de mooi vormgegevens camera-module gelijk op. Dat is ook de bedoeling, want OPPO heeft zich bij de Find X5-serie vooral gefocust op de camera-kwaliteit. Zo beschikt de smartphone over een 50MP Sony-hoofdlens met 5-axis OIS, een 50MP groothoeklens en een 13MP telelens met 2x optische zoom. Om het beste uit deze camera-setup te halen heeft OPPO een eigen MariSilicon X Imaging NPU chip ontwikkeld. Deze chip moet ruis voorkomen en er voor zorgen dat je ook in donkere omgevingen mooie kleurrijke foto’s en video’s kunt maken.

Een ander belangrijk onderdeel van de OPPO Find X5 Pro is het scherm. De smartphone heeft namelijk een 6,7-inch AMOLED-scherm met een WQHD+-resolutie, een 120Hz verversingssnelheid en 10-bits ondersteuning. Deze combinatie zorgt voor haarscherpe beelden, soepele animaties en duidelijke contrasten. Ideaal om mee te gamen of je favoriete serie te streamen. Over gamen gesproken, de smartphone beschikt intern over een Snapdragon 8 Gen 1-processor met 12GB werkgeheugen. De Snapdragon 8 Gen 1 is momenteel de krachtigste processor van Qualcomm en zorgt ervoor dat je alle games moeiteloos kunt spelen.

OPPO heeft de Find X5-serie uitgerust met een vrij grote accu, maar de fabrikant staat vooral bekend om zijn snelle oplaadtechnologieën. Zo heeft de Find X5 Pro een 5000mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen. Hierdoor is een lege accu na slechts 12 minuten aan de lader weer voor 50% opgeladen. Je hoeft de smartphone dus niet de hele nacht aan de lader te hangen om de volgende dag weer met een volle accu op pad te kunnen. Ook is er ondersteuning voor 50W draadloos opladen. Als je de Find X5 Pro voor 4 april koopt krijg je gratis een OPPO AirVOOC 50W draadloze oplader cadeau.

OPPO Find X5, X5 Lite en X5 Pro prijzen

De OPPO Find X5-serie bestaat uit drie verschillende smartphones met totaal verschillende prijskaartjes. Hierdoor is de Find X5-serie voor een hoop mensen toegankelijk. De krachtigste van de drie modellen is de Find X5 Pro, die los maar liefst 1299 euro kost. Dit is voor veel mensen een hoop geld, maar mensen die de Find X5 Pro voor 4 april bestellen ontvangen gratis een OPPO Enco X t.w.v. €179, een OPPO Watch Free t.w.v. €99, een OPPO AirVOOC 50W draadloze oplader t.w.v. €79 en een Kevlar-beschermhoes t.w.v. €49 cadeau. Deze complete set maakt het wat aantrekkelijker om zo’n groot bedrag neer te leggen voor een high-end smartphone.

De reguliere OPPO Find X5 kost 999 euro. Dit is een vrij standaard prijs voor een high-end smartphone. Daarnaast krijgen consumenten tijdelijk een OPPO Enco X t.w.v. €179, een OPPO Watch Free t.w.v. €99 en een Kevlar-beschermhoes t.w.v. €49 cadeau. Een leuke deal dus.

Mensen met een kleiner budget kunnen kiezen voor de OPPO Find X5 Lite. Dit model heeft een minder krachtige processor en camera en valt hierdoor in de mid-range categorie. De Find X5 Lite kost 499 euro. Ook bij dit model krijg je tijdelijk gratis een OPPO Enco Free2 t.w.v. €99, een OPPO Band t.w.v. €49 en een beschermhoes t.w.v. €29 cadeau.