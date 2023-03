Voordelige Nokia C12 Pro Aangekondigd Voor 79 Euro

Nokia heeft een nieuwe budget-smartphone aangekondigd met de naam Nokia C12 Pro. De Nokia C12 Pro draait op Android 12 (Go Edition) en krijgt in het buitenland een adviesprijs mee van omgerekend slechts 79 euro.

De Nokia C12 Pro is in eerst instantie aangekondigd voor de Indiase markt. De smartphone draait op de Go-editie van Android 12, dat speciaal is ontworpen voor smartphones met minder krachtige hardware. HMD Global belooft twee jaar beveiligingsupdates, die elke drie maanden worden uitgerold.

De Nokia C12 Pro beschikt over een 6,3-inch scherm met een HD-resolutie, een Unisoc-processor, 2GB of 3GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 4000 mAh verwisselbare accu, een 5MP selfie-camera en een 8MP rear-camera. Ook heeft de budget-smartphone een 3.5mm koptelefoonaansluiting, dualSIM-ondersteuning en een IP52-certificatie. Opladen gaat via een ouderwetse micro-usb-aansluiting.

De Nokia C12 Pro is alleen in India aangekondigd en momenteel lijkt de kans niet groot dat de smartphone ook naar Nederland komt. In ons land zijn echter wel de iets duurdere Nokia C22 en C22 verkrijgbaar voor 149 en 129 euro.

