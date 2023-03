Jabra Introduceert Elite 4 Voor 99 Euro

Jabra heeft een nieuw setje draadloze oordopjes aangekondigd voor een adviesprijs van 99 euro. De Jabra Elite 4 lijkt veel op zijn voorganger, maar heeft onder andere een aantal nieuwe connectiemogelijkheden gekregen, zoals Bluetooth Multipoint en Swift Pair.

De Jabra Elite 4 is uitgebracht voor 99 euro. Dat is 20 euro duurder dan de originele prijs van de Elite 3 en 20 euro goedkoper dan de luxere Jabra Elite 4 Active. De oordopjes zijn uitgerust met 6mm-drivers en met 4 microfoons die active noise cancelling mogelijk maken. Ook heeft de Elite 4 een hearthrough-modus, zodat je de omgevingsgeluiden kunt horen wanneer je bijvoorbeeld met iemand in gesprek bent of deelneemt aan het verkeer. Een IP55-rating zorgt er voor dat de oordopjes spatwaterdicht zijn.

De accu van de Jabra Elite 4 gaat 5,5 uur mee met ANC ingeschakeld. In combinatie met de oplaadcase kun je tot 22 uur naar muziek luisteren. Wanneer je ANC niet gebruikt hebben de oordopjes een totale accuduur van maximaal 28 uur. Wanneer je de oordopjes 10 minuten in de oplaadcase plaats kun je weer een uur naar muziek luisteren.

De Jabra Elite 4 is verkrijgbaar in de kleuren Dark Grey, Navy, Lilac en Light Beige.

via [hardware.info]