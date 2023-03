“Samsung Werkt Aan Grootste Vouwbare Smartphone Ooit”

De Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung is mogelijk van plan om later dit jaar de grootste opvouwbare smartphone tot nu toe op de markt te brengen. Het gaat om een smartphone met niet één maar twee scharnieren. Samsung toonde onlangs al enkele prototypes van smartphones met twee scharnieren.

In augustus van dit jaar verwachten we de introductie van de Galaxy Z Fold 5 en de compacte Galaxy Z Flip 5. Mogelijk blijft het niet bij deze twee vouwbare smartphones. Zo schrijft de bekende tech-lekker Yogesh Brar dat Samsung van plan is om een derde, veel grotere, vouwbare smartphone te introduceren. Dit toestel heeft een “Tri-Fold” design, waarbij het grote scherm dankzij twee scharnieren uit drie delen bestaat. Het scherm is een stuk breder dan het scherm van de Galaxy Z Fold-toestellen.

Samsung heeft al verschillende prototypes getoond, waaronder een prototype met de naam “Flex G”. Met een breder scherm moet het nog mooier zijn om films te kijken en kun je nog meer apps naast elkaar draaien. Hierdoor is de “Flex G” beter geschikt om mee te multitasken. Het nadeel is de extreem dikke behuizing wanneer het toestel is dichtgevouwen. Hierdoor is het geen toestel die je in je broekzak stopt.

Verdere details hebben we nog niet. Ook weten we niet hoe serieus we dit gerucht moeten nemen. Mogelijk besluit Samsung om de introductie van zo’n toestel nog even een jaar uit te stellen zodat de fabrikant de technologie kan verbeteren om onder andere een dunnere behuizing mogelijk te maken. Zodra we meer weten delen wij dat weer met jullie.

