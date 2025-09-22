Samsung Galaxy S23-serie, Galaxy A54 en Galaxy A53 Ontvangen September-update

Samsung rolt de nieuwste beveiligingsupdate uit naar meer smartphones. Dit keer staat de september-update klaar voor de smartphones in de Galaxy S23-serie en voor de mid-range Galaxy A54 en Galaxy A53.

Samsung rolde de september-update kort geleden onder andere uit naar de Galaxy S22-serie, de Z Fold 7 en de Z Flip 7. Nu staat de beveiligingspatch ook klaar voor de Galaxy S23, S23+ en de S23 Ultra. Mensen met een Galaxy S23 FE moeten nog iets langer geduld hebben. Ook mensen met een Galaxy A54 of Galaxy A53 kunnen de september-update downloaden.

De nieuwste beveiligingsupdate bestaat uit enkele tientallen patches voor veiligheidsrisico’s in Android OS en de One UI-schil. Na de installatie van de update ben je weer wat beter beschermd tegen malafide activiteiten. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, A54 en A53.

