“OPPO En OnePlus Verlaten Nederlandse Markt, UPDATE: OPPO Blijft In Nederland”

Ondanks dat OPPO zojuist de Reno8 T in Nederland heeft uitgebracht, zou de fabrikant van plan zijn om de verkoop van smartphones in Nederland te stoppen. Dit schrijft smartphone-insider Max Jambor. Het merk OnePlus, dat net als OPPO onderdeel is van moederbedrijf BBK Electronics, zou dezelfde plannen hebben.

Volgens Max Jambor zijn OPPO en OnePlus van plan om te stoppen met de smartphoneverkoop in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland. Het ziet er naar uit dat de fabrikanten zich willen richten op andere markten. Dit nieuws is best opvallend, want zowel OPPO als OnePlus hebben onlangs nog nieuwe smartphones uitgebracht in Nederland.

Wel heeft OPPO onlangs laten weten dat het bedrijf in 2023 een andere strategie gaat volgen. Zo gaat OPPO zich meer richten op de Reno- en -A-smartphones, en krijgen we minder high-end smartphones te zien. Ook introduceerde OPPO onlangs de Find X6-serie, maar deze serie verschijnt niet buiten China op de markt.

OPPO en OnePlus hebben nog niet gereageerd op de nieuwe beweringen, waardoor we niet weten wat de reden is voor het stoppen met de smartphoneverkoop in Nederland. Vermoedelijk is de Europese markt simpelweg steeds minder winstgevend voor de fabrikanten.

UPDATE: OPPO heeft in een statement aangegeven dat het bedrijf niet van plan is om Nederland te verlaten:

OPPO is niet van plan om zich terug te trekken uit de Nederlandse markt en blijft zich inzetten voor alle bestaande Europese markten. We hadden een goede start in 2023 met succesvolle lanceringen van verschillende producten in Europa en hebben een line-up van aankomende producten voor de rest van het jaar. OPPO zal blijven doorgaan met het leveren van meer innovatieve producten en de beste service voor gebruikers in de toekomst.

