“Dit Zijn De Specificaties Van De High-end Xiaomi 13 Ultra”

Xiaomi is van plan om op 18 april de Xiaomi 13 Ultra te introduceren in thuisland China. Op een later tijdstip zal de smartphone waarschijnlijk ook voor de rest van de wereld worden aangekondigd. Veel informatie over de nieuwe vlaggenschip-smartphone is echter al uitgelekt.

Zo heeft de bekende tech-lekker OnLeaks de eerste duidelijke renders van de Xiaomi 13 Ultra gedeeld. We zien een smartphone waarbij het scherm vrijwel de gehele voorkant in beslag neemt en een ronde uitsparing heeft voor de selfie-camera. Achterop vinden we een grote ronde camera-module met daarin vier lenzen. Het zou gaan om een 50MP 1-inch Sony IMX 989-hoofdlens, een 50MP groothoeklens, een 50MP zoomlens met 3,2x optische zoom en een 50MP zoomlens met 5x optische zoom.

Het AMOLED-scherm is aan de zijkanten licht gebogen en heeft een 120Hz verversingssnelheid en een 2K-resolutie. In de ronde uitsparing in het scherm zit een 32MP selfie-camera. Intern zal de Xiaomi 13 Ultra waarschijnlijk beschikken over een Snapdragon 8 Gen 2-processor, maximaal 16GB werkgeheugen, maximaal 512GB opslagruimte en een 4900mAh accu met ondersteuning voor 90W snelladen.

Volgens de bron krijgt de Xiaomi 13 Ultra in China een adviesprijs mee van 6.299 Yuan, omgerekend zo’n 840 euro. Na de officiële introductie op 18 april zetten wij alle details voor jullie op een rijtje.

