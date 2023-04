Google Stopt Met De Google Now Launcher

Google heeft bekendgemaakt dat het bedrijf stopt met de Google Now Launcher voor Android. Google introduceerde deze launcher in 2013 tegelijk met de Nexus 5, maar is al lang vervangen met een verbeterde launcher van Google.

De Google Now Launcher voor Android verscheen in 2013 en werd een aantal jaren later in 2016 vervangen door de Pixel Launcher. De Nexus 5X en Nexus 6P waren de laatste smartphones die geleverd werden met de Google Now Launcher. Het is dan ook niet gek dat Google nu zeven jaar later besluit om definitief te stoppen met deze launcher.

Mensen die de Google Now Launcher nog gebruiken ontvangen een melding en worden verzocht om een andere launcher op hun Android-toestel te installeren. Eind april gaat de Google Now Launcher offline. Op apparaten die voor die tijd geen alternatieve launcher hebben geïnstalleerd wordt de standaard launcher geactiveerd.

via [droidapp]