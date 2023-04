“Google Pixel 8 Krijgt Kleiner Scherm”

Google brengt later dit jaar de Pixel 8 op de markt en volgens de laatst geruchten is de nieuwe vlaggenschip-smartphone compacter dan zijn voorganger. Google zou de Pixel 8 namelijk willen uitrusten met een kleiner scherm.

Veel smartphones hebben tegenwoordig een scherm met een formaat van zo’n 6,5-inch of zelfs groter. Af en toe verschijnt er toch nog een smartphone op de markt die iets handzamer is. Volgens tech-lekker Ross Young is de Google Pixel 8 één van deze toestellen. Hij schrijft namelijk dat het scherm van de Pixel 8 een formaat heeft van 6,16-inch, wat een stukje kleiner is dan het 6,32-inch scherm van de Pixel 7. Dit is geen enorm verschil, maar waarschijnlijk wel merkbaar wanneer je de smartphone vasthoudt. De Google Pixel 8 Pro krijgt volgens de bron overigens net als zijn voorganger weer een 6,7-inch scherm.

De introductie van de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro zal waarschijnlijk pas in oktober plaatsvinden. We moeten dus nog even wachten voordat we de geruchten kunnen bevestigen. Voor die tijd zal Google echter nog wel een voordeligere smartphone introduceren. Waarschijnlijk krijgen we volgende maand namelijk de Google Pixel 7a te zien. Ook dit toestel krijgt volgens de geruchten een relatief klein scherm met een formaat van 6,1-inch. Het gaat om een OLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid. Intern verwachten we een Tensor G2-processor met 8GB werkgeheugen. De officiële introductie zal waarschijnlijk plaatsvinden tijdens Google I/O 2023, dat op 10 mei van start gaat.

via [androidplanet]