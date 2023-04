Twitter Blue-abonnees Kunnen Voortaan Tweets Plaatsen Met 10.000 Tekens

Twitter-gebruikers met een Blue-abonnement kunnen voortaan tweets opstellen met maximaal 10.000 tekens. Ook krijgt het Twitter Blue-abonnement nog een aantal extra opties, zoals het publiceren van tekst in het cursief of in het vet.

Met de nieuwe opties voor Twitter Blue zou het platform de lees- en schrijfervaring naar een hoger niveau willen tillen. Twitter zal het maximaal aantal leestekens verhogen van 4.000 naar 10.000, terwijl dit limiet bij gratis gebruikers blijft staan op 280 tekens.

Daarnaast kunnen Twitter Blue-abonnees voortaan rechtstreeks abonnementen aanbieden aan hun volgers via het instellingenmenu van het Twitter Blue-account. De komende twaalf maanden zal Twitter geen commissie vragen op de inkomsten die uit deze abonnementen worden gegenereerd. Zodra het eerste jaar om is zal Twitter wel een percentage van de commissie in rekening brengen, maar het is nog onduidelijk hoe hoog dit percentage zal zijn.

Twitter Blue kost in Nederland 8,47 euro per maand. Naast de eerder genoemde features krijg je met een Twitter Blue-abonnement een blauw verificatievinkje naast je gebruikersnaam, kun je langere video’s uploaden, krijg je de mogelijkheid om tweets achteraf aan te passen en kun je gebruikmaken van tweestapsverificatie-sms’jes. Twitter zal in de toekomst steeds meer features toevoegen aan het Blue-abonnement.

via [tweakers]