Prijs En Releasedatum Van Google Pixel 7a Gelekt

Google is de lancering van de Pixel 7a aan het voorbereiden en deze week zijn weer enkele nieuwe details uitgelekt. Zo weten we onder andere hoeveel de smartphone vermoedelijk gaat kosten en wanneer de introductie zal plaatsvinden.

Volgens de geruchten is de Google Pixel 7a 50 dollar duurder dan zijn voorganger en krijgt de smartphone een adviesprijs mee van 499 dollar. Inclusief btw zal dat uitkomen op zo’n 550 euro. Hierdoor is de prijs van de Pixel 7a in Europa zo’n 90 euro duurder dan zijn voorganger, want de Pixel 6a kreeg hier een adviesprijs mee van 459 euro.

Volgens de geruchten krijgt de Google Pixel 7a dezelfde Tensor G2 processor als de reguliere Pixel 7 en de Pixel 7 Pro. Daarnaast krijgt de smartphone nu een 90Hz OLED-scherm met een formaat van 6,1-inch. Achterop verwachten we een 64MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens. Daarnaast krijgt de Google Pixel 7a ondersteuning voor draadloos laden.

Google zal de Pixel 7a waarschijnlijk op 10 mei introduceren tijdens de ontwikkelaarsconferentie Google I/O 2023. Tech-lekker Jon Prosser schrijft dat de Pixel 7a direct vanaf 10 mei te bestellen is en dat de leveringen al op 11 mei zullen plaatsvinden. De Pixel 7a verschijnt op de markt in de kleuren Charcoal, Snow, Sea en Coral.

via [AW]