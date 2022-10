Sony Xperia 5 IV Nu In Nederland Verkrijgbaar

Sony heeft de opvolger van de Xperia 5 III uitgebracht in Nederland. De Sony Xperia 5 IV krijgt een adviesprijs mee van 1049 euro. Hiervoor krijg je een compacte high-end vlaggenschip-smartphone met een 6,1-inch scherm.

Sony introduceerde de Xperia 5 IV begin september en nu ligt de smartphone in Nederland in de winkels. De Xperia 5 IV beschikt over een 6,1-inch FHD OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een smalle 21:9-beeldverhouding. Het scherm is een stuk helderder dan het scherm van de Xperia 5 III. Hierdoor is het scherm buiten in direct zonlicht beter leesbaar.

Intern beschikt de Xperia 5 IV over een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een 12MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 12MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 12MP telelens met 2.5x optische zoom.

De Sony Xperia 5 IV is onder andere te koop bij Coolblue voor een adviesprijs van 1049 euro. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren zwart en groen en klanten krijgen tijdelijk gratis draadloze Sony Linkbuds S oordopjes cadeau.