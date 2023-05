Samsung Galaxy S23-serie Ontvangt Nieuwste Beveiligingspatch

Google heeft de beveiligingspatch van mei 2023 nog maar net aangekondigd, maar de patch rolt al direct uit naar de vlaggenschip-smartphones van Samsung. De update is nu te downloaden op alle drie de smartphones in de Galaxy S23-serie.

De beveiligingspatch van mei 2023 bevat 18 oplossingen voor kwetsbaarheden in Android. Samsung heeft daarbovenop zelf ook nog wat patches toegevoegd die specifiek bedoeld zijn voor de Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ en Galaxy S23 Ultra.

De update lijkt verder geen nieuwe functies met zich mee te brengen, maar het is uiteraard wel belangrijk om de update te downloaden om de beveiliging up-to-date te houden. De update is 345,57MB groot en je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel beschikbaar is. Je kunt ook even handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

