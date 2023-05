Samsung Galaxy A40 En A10 Ontvangen Geen Updates Meer

We kunnen weer een aantal Samsung-smartphones aan het rijtje toevoegen van toestellen die geen updates meer ontvangen. Onder andere de Galaxy A40 en de Galaxy A10 hebben hun laatste update ontvangen.

Smartphones ontvangen voor een x-aantal jaren software-updates. Hoe lang dit is hangt af van de fabrikant en de prijsklasse van de smartphone. Zo beloofde Samsung bij de lancering van de Galaxy A40 en Galaxy A10 vier jaar lang software-ondersteuning. Aangezien de smartphones in 2019 op de markt verschenen is deze periode nu voorbij. Maak jij gebruik van één van deze smartphones, dan hoef je dus geen nieuwe updates te verwachten.

Ook is de software-ondersteuning verlopen voor twee tablets. Het gaat om de Galaxy Tab S5e (SM-T72x) en de Tab A 10.1 (SM-T51x). Daarnaast zal de software-ondersteuning voor de Galaxy A20e, A70 en A80 naar verwachting binnen de komende drie maanden eindigen.

Uiteraard blijven alle apparaten gewoon bruikbaar, maar het is belangrijk om te weten dat toekomstige beveiligingspatches ontbreken. Daarom is het misschien verstandig om langzaam aan te kijken naar een eventuele opvolger van jouw apparaat.

via [galaxyclub]