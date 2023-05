HTC U23 Pro Gespot Op Foto’s

We schreven eerder deze week over de komst van een nieuwe HTC U-smartphone en nu zijn er foto’s opgedoken waarop de onaangekondigde HTC U23 Pro te zien zou zijn. Naast de beelden krijgen we ook veel te weten over de specificaties van de smartphone.

Het is nog onduidelijk wanneer de Taiwanese fabrikant de HTC U23 Pro zal introduceren, maar HTC heeft deze week al wel een teaser gedeeld met daarbij de tekst “See U Soon“. We hoeven dus waarschijnlijk niet lang meer te wachten. Voordat de officiële lancering zal plaatsvinden zijn we echter al veel te weten gekomen over de HTC U23 Pro. Zo zien we de smartphone op een serie foto’s van alle kanten. Het lijkt te gaan om een prototype, waardoor de kans bestaat dat HTC nog een aantal kleine wijzigingen doorvoert voordat de smartphone op de markt verschijnt.

Op de foto’s zien we aan de achterkant een vierdubbele rear-camera met daarbij de tekst “108 megapixel”. De smartphone krijgt dus een 108MP hoofdlens. Informatie over de andere lenzen hebben we nog niet. De website PTT.ccs schrijft verder dat de HTC U23 Pro beschikt over een 120Hz OLED-scherm, een Snapdragon 7 Gen 1-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 4600 mAh accu. De vingerafdrukscanner zit in de aan/uit-knop aan de zijkant van de behuizing. Ook heeft de smartphone een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

via [droidapp]