Productpagina Bevestigt Temperatuursensor Op Google Pixel 8 Pro

Google heeft voor de officiële introductie van de Pixel 8-serie via een productpagina vroegtijdig enkele details uitgelekt. Zo zien we de Google Pixel 8 Pro op afbeeldingen van zowel de voorkant als de achterkant en bevestigt Google de aanwezigheid van een temperatuursensor.

Geruchten over de aanwezigheid van een temperatuursensor op de Pixel 8 Pro doken eerder al op en dankzij een officiële productpagina kunnen we dit nu met zekerheid melden. De productpagina is door Google offline gehaald, maar @MishaalRahman heeft voor het offline halen enkele screenshots gemaakt en deze gedeeld op X (voorheen Twitter).

Op de screenshots zien we de Google Pixel 8 Pro van alle kanten in de kleuren blauw, zwart en grijs. De beelden tonen dat de camera-module een lang en pilvormig zwart vlak heeft waarin drie camera’s zijn geplaatst. Naast deze pilvorm vinden we een temperatuursensor, waarmee je de temperatuur van de gebruiker kunt meten. De selfie-camera zit opnieuw in een ronde uitsparing in het scherm.

De officiële introductie van de Google Pixel 8 en 8 Pro zal waarschijnlijk op 4 oktober plaatsvinden. We moeten dus nog vier weken wachten.

via [tweakers]