Persfoto’s Van Motorola Razr 40 Opgedoken

Op het internet zijn persfoto’s opgedoken waarop de Motorola Razr 40 in verschillende kleuren te zien is. De Razr 40 is een goedkopere versie van de Razr 40 Ultra en beide vouwbare smartphones verschijnen later dit jaar op de markt.

Volgens de geruchten zal Motorola dit jaar twee nieuwe vouwbare smartphones introduceren met de namen Motorola Razr 40 en Razr 40 Ultra. De Razr 40 is een minder krachtige uitvoering met een kleiner scherm aan de buitenzijde. Het is mogelijk dat de smartphone nog de toevoeging “Lite” in de naam krijgt.

De Motorola Razr 40 heeft een behuizing van vegan leather in de kleuren olijfgroen, paars en crème. Waar de Razr 40 Ultra over een groot 3,5-inch coverscherm beschikt heeft de voordeligere Razr 40 een heel klein notificatie schermpje naast de dubbele rear-camera. Het is nog onduidelijk wanneer Motorola de smartphones zal introduceren, maar in het geruchtencircuit gaat de datum 1 juni rond. Mogelijk hoeven we dus niet lang meer te wachten.

via [droidapp]