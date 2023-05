“Specificaties Van Motorola Razr 40 Ultra Uitgelekt”

Motorola zal dit jaar waarschijnlijk niet één, maar twee opvouwbare smartphones introduceren. Van de Motorola Razr 40 Ultra, de krachtigste van de twee, zijn nu vrijwel alle specificaties uitgelekt. Ook is de buitenkant van de smartphone te zien op renders.

De informatie over de Motorola Razr 40 Ultra is afkomstig van de doorgaans goedgeïnformeerde bron XDA Developers. De bron claimt dat de opvolger van de huidige Motorola Razr 2022 een nieuwe naam krijgt, namelijk Razr 40 Ultra. De Razr 40 Ultra zou opnieuw beschikken over een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor, met maximaal 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte.

De grootste upgrade zien we aan de buitenkant. Het coverscherm zou namelijk 3,5-inch groot zijn en daardoor bijna de hele achterkant in beslag nemen. Het scherm heeft een resolutie van 1056 bij 1066 pixels en twee ronde uitsparingen voor de dubbele rear-camera.

Aan de binnenkant vinden we een 6,7-inch vouwbaar OLED-scherm met een resolutie van 2640 bij 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. De accu heeft een capaciteit van 3640 mAh en kan met 33W snelladen. Als laatste vinden we voorop een 32MP selfie-camera en achterop een 12MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens. Een telelens ontbreekt.

Naast de Razr 40 Ultra werkt Motorola ook nog aan een minder krachtige variant, met de naam Razr 40 Lite. De smartphone krijgt minder indrukwekkende specificaties, maar is daardoor wel voordeliger. Informatie over een Nederlandse lancering en de adviesprijzen van de Razr 40 Ultra en Razr 40 Lite hebben we nog niet. De Motorola Razr 2022 verscheen in Nederland op de markt voor 1199 euro.

