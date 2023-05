YouTube Gaat Adblockers Blokkeren

YouTube gaat zich verzetten tegen mensen die de videosite bezoeken met een adblocker ingeschakeld. YouTube laat deze gebruikers geen video’s kijken, tenzij ze de adblocker uitschakelen of een Premium abonnement afsluiten.

Op Reddit duiken meerdere meldingen op van mensen waarbij YouTube niet meer werkt omdat ze een adblocker hebben ingeschakeld. Deze gebruikers kregen van YouTube een melding waarin staat dat adblockers niet meer zijn toegestaan. YouTube heeft in een reactie laten weten dat het bedrijf inderdaad testen aan het uitvoeren is om beperkingen door te voeren aan gebruikers met een adblocker. Het is onduidelijk hoe breed deze test is. Loop jij tegen hetzelfde probleem aan dan horen wij dat graag in de reacties hieronder.

Zolang de adblocker is ingeschakeld kunnen er geen video’s worden gekeken. In de melding hierboven zien we dat YouTube je twee opties geeft. Je kunt de adblocker uitschakelen en gratis naar video’s met reclame kijken of je kunt een premium abonnement afsluiten. Mensen met een premium abonnement krijgen geen reclame te zien en krijgen toegang tot meer functies. Het is nog onduidelijk wanneer YouTube de blokkering van adblockers wereldwijd zal uitrollen.

via [droidapp]