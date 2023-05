Update Brengt 2x Portret-zoom Naar Samsung Galaxy S23-serie

Samsung werkt aan een camera-update voor de Galaxy S23-toestellen, die een nieuwe functie met zich meebrengt. Het gaat om een speciale portret-zoom functie die het mogelijk om om 2x in te zoomen.

Momenteel kun je met de Galaxy S23-smartphones in de portretmodus schakelen tussen 1x zoom of 3x zoom, waarbij de camera schakelt tussen de hoofdlens en de telelens. De volgende camera-update voegt nog een 2x zoom-modus toe aan de portretmodus. De 2x zoom-modus gebruikt de hoofdlens in combinatie met digitale zoom en AI-technieken.

De uitgebreidere portretmodus zal als eerste worden uitgerold naar de Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. Mogelijk zal Samsung de functie op een later tijdstip ook nog naar andere smartphones uitrollen. Het is echter nog onduidelijk wanneer Samsung de update beschikbaar maakt.

via [droidapp]