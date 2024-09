Samsung Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5 en Tab S9 Ontvangen One UI 6.1.1-update

Er staat een nieuwe One UI-update klaar voor een groot aantal apparaten van Samsung. One UI 6.1.1 brengt verschillende nieuwe functies naar de Galaxy S23-serie, de Galaxy Tab S9-serie en de vouwbare Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5.

Ben jij in het bezit van een Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, Z Fold 5, Z Flip 5 of een Galaxy Tab S9 tablet, dan kun je nu de One UI 6.1.1-update downloaden. De update brengt geen nieuwe beveiligingspatch met zich mee, maar wel verschillende nieuwe AI-functies.

De update maakt het onder andere mogelijk om iets op een foto te tekenen, waarna AI deze tekening vervolgens invult met een realistisch resultaat. Zo kun je een kat tekenen op een foto van je tuin, waarna een echte kat in de foto verschijnt. Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd voor de AI-functies die teksten kunnen vertalen en samenvatten.

Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb jij nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone of tablet.

via [droidapp]