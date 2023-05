Motorola Lanceert Android Auto-adapter In Europa

Motorola heeft in Europa een Android Auto-adapter uitgebracht. Met deze adapter kun je Android Auto draadloos gebruiken en hoef je niet meer te prutsen met USB-kabels.

De “Motorola MA1 Wireless Android Auto Car Adapter” verscheen anderhalf jaar geleden al in Amerika op de markt, maar nu is het apparaatje ook verkrijgbaar in Europa. Zo is de adapter bijvoorbeeld op de Duitse Amazon-website te vinden voor een prijs van 89,99 euro. De adapter is echter nog niet leverbaar en het is nog onduidelijk wanneer deze daadwerkelijk wordt uitgeleverd. Ook weten we nog niet of de adapter bij Nederland webwinkels te koop zal worden aangeboden.

De Motorola MA1 Wireless Android Auto Car Adapter steek je gewoon in de usb-poort en na het instellen kun je elke volgende autorit draadloos navigeren, bellen en muziek afspelen. Voor meer over Android Auto kun je hier terecht.

via [androidplanet]