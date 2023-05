“Renders Tonen Nieuw Design Van Oppo Reno 10 Pro”

Op het internet zijn renders opgedoken van de Oppo Reno 10 Pro. De renders tonen een vernieuwd ontwerp met een ovaal camera-eiland. Naast het uiterlijk van de smartphone weten we ook het een en ander over de specificaties van de Reno 10 Pro.

De onderstaande renders zijn gedeeld door MySmartPrice in samenwerking met OnLeaks. We zien de Oppo Reno 10 Pro van alle kanten. Wat het meeste opvalt is het nieuwe camera-eiland. Waar zijn voorganger een vierkant camera-eiland heeft krijgt de camera van de Reno 10 Pro een ovale vorm. Hierin vinden we drie lenzen en een led-flitser. De module steekt een paar millimeter uit te glazen behuizing.

Volgens de geruchten beschikt de Oppo Reno 10 Pro over een 6,7-inch scherm met dunne schermranden en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Aan de onder- en bovenkant vinden we stereo-speakers en aan de rechterkant de aan/uit-knop en volumeknoppen.

Intern beschikt de Oppo Reno 10 Pro volgens de geruchten over een Dimensity 8200-processor, tot 16GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte en een 4700 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 64MP periscooplens. De selfie-camera heeft een 32MP resolutie.

Waarschijnlijk moeten we nog tot het einde van dit jaar wachten op de officiële introductie van de Reno 10-serie. Deze serie bestaat volgens de geruchten uit de Oppo Reno 10, Reno 10 Pro en Reno 10 Pro Plus.

via [androidplanet]